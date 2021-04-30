«Мы не будем с этим мириться». Совместное заявление «Чемпионата» и Sports.ru

В пятницу ЦСКА отказал в аккредитации журналисту «Чемпионата» Андрею Панкову.
В начале недели он написал текст «Мы теряем прежний ЦСКА. Клуб превращается в середняка, и дело не только в игре», в котором рассказал о стратегических проблемах, снижении влияния Евгения Гинера и разных взглядах Максима Орешкина и Романа Бабаева на развитие клуба.
Во вторник ЦСКА выступил с официальным заявлением, в котором уточнил: «В последние дни ряд журналистов и провокаторов нагнетают ситуацию и пытаются создать негативный фон вокруг клуба, дезинформируя болельщиков и футбольную общественность. Не в наших правилах обращать внимание на такие дешевые провокации и ложные домыслы, но мы считаем, что армейские болельщики должны быть уверены, что в ЦСКА нет никакого разлада, междоусобицы и смуты, о которых, судя по всему, мечтают некоторые псевдожурналисты и недоброжелатели клуба».
Сегодня ЦСКА отказал Панкову в аккредитации на матч. То есть он не может попасть на стадион и задать вопросы тренерам и игрокам.
Это явное препятствование работе журналиста, которое не подкрепляется объективными причинами, а просто ограничивает способы работы тому, кто клубу не нравится. ЦСКА сознательно блокирует работу Андрея Панкова.
Мы — редакции «Чемпионата» и Sports.ru — считаем такие действия неприемлемыми. Журналисты должны иметь равный и свободный доступ на матчи и к спикерам. Действуя подобным образом, клубы препятствуют нашей работе и нарушают базовые принципы профессии. Такие шаги опасны для будущего спортивных медиа, и мы не будем с этим мириться.
Поэтому мы объявляем бойкот до того момента, когда все без исключения журналисты наших редакций получат беспрепятственный доступ к возможности работать на матчах ЦСКА. Наши репортеры не пойдут на матчи по официальным аккредитации, на страницах наших сайтов не будет материалов о ЦСКА. Только новости о результате и, в зависимости от ситуации, заметки об «Уфе».
ЦСКА воспрепятствовал профессиональной деятельности нашего коллеги — мы вынуждены ответить таким же образом, ограничив освещение деятельности клуба.
Главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко
Главный редактор Sports.ru Владислав Воронин
- 30 апреля 2021
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