Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Мы не будем с этим мириться». Совместное заявление «Чемпионата» и Sports.ru

«Мы не будем с этим мириться». Совместное заявление «Чемпионата» и Sports.ru
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

В пятницу ЦСКА отказал в аккредитации журналисту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В начале недели он написал текст «Мы теряем прежний ЦСКА. Клуб превращается в середняка, и дело не только в игре», в котором рассказал о стратегических проблемах, снижении влияния Евгения Гинера и разных взглядах Максима Орешкина и Романа Бабаева на развитие клуба.

Во вторник ЦСКА выступил с официальным заявлением, в котором уточнил: «В последние дни ряд журналистов и провокаторов нагнетают ситуацию и пытаются создать негативный фон вокруг клуба, дезинформируя болельщиков и футбольную общественность. Не в наших правилах обращать внимание на такие дешевые провокации и ложные домыслы, но мы считаем, что армейские болельщики должны быть уверены, что в ЦСКА нет никакого разлада, междоусобицы и смуты, о которых, судя по всему, мечтают некоторые псевдожурналисты и недоброжелатели клуба».

Сегодня ЦСКА отказал Панкову в аккредитации на матч. То есть он не может попасть на стадион и задать вопросы тренерам и игрокам.

Это явное препятствование работе журналиста, которое не подкрепляется объективными причинами, а просто ограничивает способы работы тому, кто клубу не нравится. ЦСКА сознательно блокирует работу Андрея Панкова.

Мы — редакции «Чемпионата» и Sports.ru — считаем такие действия неприемлемыми. Журналисты должны иметь равный и свободный доступ на матчи и к спикерам. Действуя подобным образом, клубы препятствуют нашей работе и нарушают базовые принципы профессии. Такие шаги опасны для будущего спортивных медиа, и мы не будем с этим мириться.

Поэтому мы объявляем бойкот до того момента, когда все без исключения журналисты наших редакций получат беспрепятственный доступ к возможности работать на матчах ЦСКА. Наши репортеры не пойдут на матчи по официальным аккредитации, на страницах наших сайтов не будет материалов о ЦСКА. Только новости о результате и, в зависимости от ситуации, заметки об «Уфе».

ЦСКА воспрепятствовал профессиональной деятельности нашего коллеги — мы вынуждены ответить таким же образом, ограничив освещение деятельности клуба.

Главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко
Главный редактор Sports.ru Владислав Воронин

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021