Вудворд: «МЮ» больше не думает о Суперлиге, мы совершили ошибку

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд объявил болельщикам, что у клуба нет планов возвращаться к проекту Европейской Суперлиги.



«Я знаю, что вы рассержены и разочарованы, ведь мы не поинтересовались вашим мнением по этому вопросу. Мы забыли учесть принцип открытой конкуренции при принятии решения. Обсуждение помогло бы нам избежать ошибки, которую мы совершили. Мы не уделили должного внимания основным принципам и традициям спортивных достижений, которые так важны для футбола не только во внутренних, но и в европейских соревнованиях с середины 1950-х годов. Хотим подтвердить нашу приверженность этим традициям. Могу заверить вас, что мы извлекли урок из событий прошлой недели и не стремимся к возрождению Суперлиги», — приводит слова Вудворда ESPN.



Ранее сообщалось, что после краха Европейской Суперлиги Вудворд объявил, что уйдёт в отставку после восьми лет в клубе.