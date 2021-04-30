«Обещаем ничего не писать о ЦСКА в эти выходные». «Зенит» отреагировал на бойкот армейцев

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» отреагировала на совместное заявление «Чемпионата» и Sports.ru по поводу бойкота московского ЦСКА. Армейцы отказали в аккредитации журналисту «Чемпионата» Андрею Панкову, который ранее в своём материале рассказал о проблемах клуба.

«Присоединяемся. Обещаем ничего не писать о ЦСКА в эти выходные», — написала пресс-служба «Зенита» в «Твиттере».

Напомним, сегодня ЦСКА отказал Панкову в аккредитации на матч. То есть он не может попасть на стадион и задать вопросы тренерам и игрокам.

Это явное препятствование работе журналиста, которое не подкрепляется объективными причинами, а просто ограничивает способы работы тому, кто клубу не нравится. ЦСКА сознательно блокирует работу Андрея Панкова.