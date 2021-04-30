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Видаль отказался от предложения перейти в «Марсель»

Видаль отказался от предложения перейти в «Марсель»
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль отказался от перехода в «Марсель», сообщает Football Italia.

По информации источника, бывший тренер игрока по сборной Чили Хорхе Сампаоли предложил полузащитнику присоединиться к нему в «Марселе», но Видаль отверг предложение. Видаль сказал Сампаоли, что чувствует себя комфортно в «Интере» и находится в хороших отношениях с тренером Антонио Конте. Поэтому он хочет ещё один сезон отыграть в «Милане».

Игрок сборной Чили присоединился к нерадзурри в качестве свободного агента прошлым летом.

В этом сезоне Видаль забил два гола и отдал две передачи в 30 матчах во всех турнирах за «Интер». В следующем сезоне зарплата игрока вырастет с € 5 млн до € 6,5 млн в год.

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