Видаль отказался от предложения перейти в «Марсель»
Полузащитник «Интера» Артуро Видаль отказался от перехода в «Марсель», сообщает Football Italia.
По информации источника, бывший тренер игрока по сборной Чили Хорхе Сампаоли предложил полузащитнику присоединиться к нему в «Марселе», но Видаль отверг предложение. Видаль сказал Сампаоли, что чувствует себя комфортно в «Интере» и находится в хороших отношениях с тренером Антонио Конте. Поэтому он хочет ещё один сезон отыграть в «Милане».
Игрок сборной Чили присоединился к нерадзурри в качестве свободного агента прошлым летом.
В этом сезоне Видаль забил два гола и отдал две передачи в 30 матчах во всех турнирах за «Интер». В следующем сезоне зарплата игрока вырастет с € 5 млн до € 6,5 млн в год.
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