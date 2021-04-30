Молодёжная сборная России в июне сыграет с Сербией и Болгарией

Молодёжная сборная России по футболу проведёт два товарищеских матча в июне, информирует пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Соперниками российской молодёжки станут национальные команды Болгарии и Сербии.

Матч молодёжных сборных России и Болгарии запланирован на 3 июня. Встреча россиян с Сербией пройдёт тремя днями позже, 6 июня.

Оба матча состоятся в Софии (Болгария), где молодёжная сборная России проведёт учебно-тренировочный сбор с 28 мая по 6 июня.

Напомним, молодёжная сборная России не сумела преодолеть групповой этап чемпионата Европы — 2021. В первом матче команда победила Исландию (4:1), однако затем уступила Франции (0:2) и Дании (0:3). Россияне заняли третье место в квартете C и вылетели из турнира.