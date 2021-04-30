Уткин: отказ в аккредитации, потому что текст не понравился, — это мелко и мерзко
Известный блогер, журналист, телеведущий и комментатор Василий Уткин поддержал совместное заявление «Чемпионата» и Sports.ru после отказа ЦСКА в аккредитации журналисту «Чемпионата» Андрею Панкову.
«Я всецело поддерживаю заявление коллег. Я, конечно, не СМИ и не могу сказать, что у меня какие-то планы были насчёт матча ЦСКА в ближайшее время, но отказ в аккредитации, потому что текст журналиста не понравился, — это мелко и мерзко. Собственно, ответ адекватный: не хотите, чтоб о вас писали — идите к чёрту, и не будем. Как раз к месту вспомнилась любимая поговорка Станислава Черчесова, когда он был еще не тренером, а человеком: кто-то насрал больше лошади!» — написал Василий Уткин в своём телеграм-канале.
«Мы не будем с этим мириться». Совместное заявление «Чемпионата» и Sports.ru
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