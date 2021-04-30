«Саутгемптон» — «Лестер»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 30 апреля, состоится матч «Саутгемптон» — «Лестер». Матч 34-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Сэнт-Мэри» в Саутгемптоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Помогать ему будут ассистенты Даррен Кэнн и Марк Скоулз. Резервный рефери — Андре Марринер.



«Лестер», набрав 62 очка, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, на пять очков отставая от «Манчестер Юнайтед» и на 15 очков — от лидирующего «Манчестер Сити». «Саутгемптон» (36) располагается на 15-й строчке. От зоны вылета команду отделяют девять очков.



В матче первого круга «Лестер» одержал победу со счётом 2:0. Встреча состоялась 16 января 2021 года.