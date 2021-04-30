Российский нападающий оформил хет-трик в чемпионате Дании

В матче 28-го тура чемпионата Дании «Хорсенс» принимал «Вайле». Встреча проходила на стадионе «КАСА Арена — Хорсенс Идретспарк» (Хорсенс, Дания) и завершилась со счётом 3:3.

По ходу матча хозяева вели в счёте 3:0, но во втором тайме, на 51-й минуте, на поле появился российский нападающий «Вайле» Герман Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару».

Онугха оформил хет-трик, который спас гостей от поражения. Герман забивал голы на 63-й, 84-й и 90-й минутах.

В России Онугха выступал за пензенский «Зенит», «Волгарь», «Тамбов» и «Краснодар». В феврале 2021 года «быки» отдали Германа в аренду датскому «Вайле». Арендное соглашение сторон рассчитано до лета 2021 года, поэтому в ближайшее межсезонье Онугха с большой долей вероятности вернётся в расположение «Краснодара».