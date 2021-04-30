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Российский нападающий оформил хет-трик в чемпионате Дании

Российский нападающий оформил хет-трик в чемпионате Дании
Футбол / РПЛ 0

В матче 28-го тура чемпионата Дании «Хорсенс» принимал «Вайле». Встреча проходила на стадионе «КАСА Арена — Хорсенс Идретспарк» (Хорсенс, Дания) и завершилась со счётом 3:3.

По ходу матча хозяева вели в счёте 3:0, но во втором тайме, на 51-й минуте, на поле появился российский нападающий «Вайле» Герман Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару».

Онугха оформил хет-трик, который спас гостей от поражения. Герман забивал голы на 63-й, 84-й и 90-й минутах.

В России Онугха выступал за пензенский «Зенит», «Волгарь», «Тамбов» и «Краснодар». В феврале 2021 года «быки» отдали Германа в аренду датскому «Вайле». Арендное соглашение сторон рассчитано до лета 2021 года, поэтому в ближайшее межсезонье Онугха с большой долей вероятности вернётся в расположение «Краснодара».

Дания - Суперлига. Плей-офф за право остаться. 28-й тур
30 апреля 2021, пятница. 17:00 МСК
Хорсенс
Хорсенс
Окончен
3 : 3
Вайле
Вайле
1:0 Андреасен – 26' (пен)   2:0 Андреасен – 45+1' (пен)   3:0 Кямили – 52'   3:1 Онугха – 63'   3:2 Онугха – 84'   3:3 Онугха – 90'
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