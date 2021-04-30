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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, информирует пресс-служба УЕФА. На счету португальца два гола и две результативные передачи в первом матче 1/2 финала турнира с «Ромой» (6:2).

Также на награду были номинированы нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани, вингер лондонского «Арсенала» Николя Пепе и защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль.

Напомним, в первых полуфинальных встречах Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» дома разгромил римскую «Рому» со счётом 6:2, а лондонский «Арсенал» в гостях уступил «Вильярреалу» (1:2).

Лучшим игроком недели в первых полуфинальных матчах Лиги чемпионов стал полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте, который опередил Карима Бензема («Реал»), Анхеля Ди Марию («ПСЖ») и Кевина Де Брёйне («Манчестер Сити»).