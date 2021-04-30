«Саутгемптон» — «Лестер»: стартовые составы команд на матч 34-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Саутгемптона» и «Лестер Сити» на стартовый матч 34-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне, начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Саутгемптон»: Маккарти, Беднарек, Уолкер-Питерс, Вестергор, Стивенс, Телла, Уорд-Праус, Редмонд, Армстронг, Минамино, Адамс.
Запасные: Форстер, Салису, Рэмси, Ферри, Диало, Дженепо, Янкевиц, Уолкотт, Н'Лундулу.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Кастань, Сёюнджю, Фофана, Эванс, Томас, Тилеманс, Мэддисон, Ндиди, Варди, Ихеаначо.
Запасные: Уорд, Амарти, Рикарду, Чодури, Прает, Олбрайтон, Менди, Ундер, Перес.
Подопечные Брендана Роджерса в 33 матчах набрали 62 очка и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (36) — на 15-м месте. У команды Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе.
Матч первого круга «Лестер» — «Саутгемптон» состоялся 16 января и завершился победой «лис» со счётом 2:0.
- 30 апреля 2021
-
21:53
-
21:52
-
21:50
-
21:40
-
21:23
-
21:16
-
21:11
-
21:05
-
21:01
-
20:55
-
20:37
-
20:37
-
20:13
-
19:33
-
19:29
-
19:14
-
19:00
-
18:34
-
18:28
-
18:19
-
18:11
-
18:01
-
17:55
-
17:35
-
17:21
-
17:12
-
16:52
-
16:48
-
16:34
-
16:26
-
16:04
-
15:57
-
15:53
-
15:38
-
15:38