Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Саутгемптон» — «Лестер»: стартовые составы команд на матч 34-го тура АПЛ

«Саутгемптон» — «Лестер»: стартовые составы команд на матч 34-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Стали известны стартовые составы «Саутгемптона» и «Лестер Сити» на стартовый матч 34-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне, начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Саутгемптон»: Маккарти, Беднарек, Уолкер-Питерс, Вестергор, Стивенс, Телла, Уорд-Праус, Редмонд, Армстронг, Минамино, Адамс.

Запасные: Форстер, Салису, Рэмси, Ферри, Диало, Дженепо, Янкевиц, Уолкотт, Н'Лундулу.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Кастань, Сёюнджю, Фофана, Эванс, Томас, Тилеманс, Мэддисон, Ндиди, Варди, Ихеаначо.

Запасные: Уорд, Амарти, Рикарду, Чодури, Прает, Олбрайтон, Менди, Ундер, Перес.

Подопечные Брендана Роджерса в 33 матчах набрали 62 очка и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (36) — на 15-м месте. У команды Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе.

Матч первого круга «Лестер» — «Саутгемптон» состоялся 16 января и завершился победой «лис» со счётом 2:0.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021