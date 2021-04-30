Главный тренер «Норвича» прокомментировал слух о возможном уходе одного из лидеров команды

Главный тренер «Норвич Сити» Даниэль Фарке поделился мнением о возможном уходе полузащитника Эмилиано Буэндии из стана «канареек».



«В «Норвиче» все счастливы, что у нас есть Эмилиано Буэндия и что у нас заключён с ним долгосрочный контракт. Он был невероятно важен для нас в прошлом сезоне, и, пока он в нашей команде, мне очень приятно работать с ним. Наши болельщики должны любить его творчество на поле и его футбольные навыки. Надеюсь, он сможет сиять в нашем составе ещё долгое время.



Но мы должны быть реалистами: мы — клуб без внешних источников финансирования и всегда должны развивать наших игроков. Иногда необходимо признать, что если игрок перерос клуб, то всегда есть отличное решение — выгодно его продать. У нас было в случае с Джеймсом Мэддисоном, когда без денег за его трансфер нам было бы трудно поддерживать клуб на плаву.



Но сейчас мы находимся в гораздо лучшем положении. Теперь не испытываем финансовых трудностей и сами играем на большой арене уровня английской Премьер-лиги, поэтому я не боюсь, что игрок такого калибра обязательно должен уйти», — приводит слова немецкого специалиста Sky Sports.



В нынешнем сезоне Чемпионшипа Буэндия провёл 37 матчей, забил 14 голов и сделал 16 результативных передач. Его контракт с «канарейками» действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в € 22 млн.

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