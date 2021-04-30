Тухель: не всегда легко переключаться между АПЛ и ЛЧ, но кого это волнует?

Главный тренер «Челси» Томас Тухель ответил на вопросы журналистов в преддверии матча 34-го тура АПЛ с «Фулхэмом».



«Матч с «Фулхэмом» — хороший шанс сохранить наше преимущество в борьбе за четвёртое место, не более. Это тот момент, когда мы должны доказать себе, что способны полностью сосредоточиться на одном матче. Завтра предстоит провести один матч, не более.



Я прекрасно понимаю, что встреча с «дачниками» проходит между двумя полуфинальными матчами с «Реалом». Это не обычная неделя, и я счастлив, потому что играть в полуфинале Лиги Чемпионов — важная задача, но это момент, чтобы доказать себе, что мы способны вложить всю свою энергию в завтрашний матч. Это должно начаться с меня, с состава, с подготовки, с разговора и настроя тренера.



Мы находимся в середине гонки, и не всегда легко переключаться между турнирами, но кого это волнует? С легкими задачами может справиться любой. Наша работа — переключить внимание, а моя задача — найти правильное сочетание футболистов, настроить игроков на правильное мышление и подготовиться к этому матчу так, чтобы все понимали его важность.



Мы усердно работали все эти недели: победили в важном матче с «Вест Хэмом» не для того, чтобы получить это преимущество, а потом позволить ему ускользнуть от нас из-за отсутствия концентрации. Можно проиграть в любом матче, такое бывает, но мы не можем себе позволить подойти к игре без должной готовности и концентрации. Это то, что я требую от всех в завтрашнем матче с «Фулхэмом». Я хочу, чтобы мы были полностью готовы и выкладывались на все сто процентов», — приводит слова Тухеля официальный сайт синих.



Матч «Челси» — «Фулхэм» пройдёт завтра, 1 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало — в 19:30 мск.

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