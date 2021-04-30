Источник: «Манчестер Сити» купил полузащитника «Эстудиантеса»

«Манчестер Сити» близок к приобретению очередного вундеркинда.



Как сообщает известный итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере», «горожане» подписали контракт с аргентинским вингером «Эстудиантеса» Дарио Ариэлем Сармьенто. 18-летний полузащитник прибудет в расположение «Ман Сити» в июне этого года. Контракт будет подписан на пять лет.



Источник утверждает, что английский клуб заплатил за Сармьенто € 5 млн. Ещё € 12 млн предусмотрено в виде бонусов. «Эстудиантес» получит 20% от последующей продажи полузащитника.



На данный момент портал Transfermarkt оценивает Дарио Сармьенто в € 5,5 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провёл четыре матча в Кубке Профессиональной лиги Аргентины и не отметился результативными действиями.

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