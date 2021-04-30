Эдинсон Кавани близок к продлению контракта с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани близок к продлению контракта с манкунианцами.



Как утверждает ESPN, ссылаясь на близкий к футболисту источник, 34-летний уругваец, несмотря на интерес со стороны «Боки Хуниорс», склоняется к тому, чтобы остаться в «Манчестер Юнайтед». Ещё в начале весны Эдинсон почти договорился с аргентинским суперклубом, однако его успешные выступления в последних матчах изменили ситуацию.



По сообщению источника, Кавани и его агенты настроены на переговоры с «МЮ» до окончания сезона. Отмечается, что уругваец по-прежнему расстроен из-за трёхматчевой дисквалификации FA из-за спорного поста в «Инстаграме», в котором футболист использовал слово «негрито».



Ещё одним фактором, склоняющим Эдинсона к продлению контракта с «Манчестер Юнайтед», называется близость чемпионата мира 2022 года в Катаре. Футболист считает, что именно в Европе ему наилучшим образом удастся подготовиться к мировому первенству.



Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года на правах свободного агента из «ПСЖ». Контракт был подписан по схеме 1+1. В нынешнем сезоне 34-летний нападающий провёл 22 матча в английской Премьер-лиге, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

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