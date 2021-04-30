Хосеп Гвардиола оценил шансы «Манчестер Сити» выиграть АПЛ уже на этой неделе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о возможности «горожан» уже на этих выходных оформить чемпионство в АПЛ.
«Позвольте мне поехать в Лондон, постараться хорошо выспаться, проснуться завтра и попытаться выиграть матч с «Кристал Пэлас». Остальное мы не можем контролировать. Это тяжёлая работа. «Кристал Пэлас» всегда был очень трудным соперником для нас. Не помню ни одной лёгкой встречи, когда мы играем с ними.
«Манчестер Юнайтед» — необыкновенная команда. Последние два месяца они находятся в невероятной форме. Нам нужно пять очков, чтобы стать чемпионами. В субботу у нас есть невероятная возможность сделать следующий шаг. Как только выиграем завтрашний матч, если это, конечно, произойдёт, мы станем думать о том, что будет дальше», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Завтра, 1 мая, подопечные Хосепа Гвардиолы в матче 34-го тура АПЛ в гостях встретятся с «Кристал Пэлас». Начало встречи — в 14:30 мск. «МЮ» в воскресенье, 2 мая, сыграет с «Ливерпулем».
«Манчестер Сити» в 33 матчах набрал 77 очков и уверенно занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая идущего вторым «Манчестер Юнайтед» (67) на 10 очков.
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