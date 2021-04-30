Глупейшее удаление защитника «Саутгемптона» в самом начале матча с «Лестером». Видео

В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» проходит стартовый матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Лестер Сити». Идёт 20-я минута встречи, счёт не открыт — 0:0.



На 10-й минуте защитник хозяев Янник Вестергор отметился нарушением последней надежды, за что получил прямую красную карточку. 28-летний датчанин поскользнулся, получив передачу от партнёра вблизи собственной штрафной, и практически потерял мяч, который отлетел к Джейми Варди. Вестергор успел в подкате выбить мяч, попутно задев ногу нападающего «лис».

Видео момента нарушения Янника Вестергора

Подопечные Брендана Роджерса в 33 матчах набрали 62 очка и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (36) — на 15-м месте. У команды Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе.



Матч первого круга «Лестер» — «Саутгемптон» состоялся 16 января и завершился победой «лис» со счётом 2:0.