«Играл в старте тот, кого не стошнило». Шевченко — о тренерских методах Лобановского

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился воспоминаниями от игры под руководством легендарного советского тренера Валерия Лобановского.

«Лобановский до сих пор является частью моей жизни. Он был близок, когда мне было от 18 до 21 года, это был самый важный и тяжёлый период в моей футбольной жизни.

Суровый ли он учитель? Даже нечто большее. Он заставлял нас десятками раз повторять одно и то же. Мы называли это восхождением к смерти. Бегали под уклоном 16%. Кого не стошнило — играл в старте. Если бы всех вырвало — все бы играли меньше.

Моя выносливость во время быстрого бега произошла от этих страданий. Лобановский был очень жёстким, но честным, он нас испытывал», — приводит слова Шевченко Il Corriere della Sera.