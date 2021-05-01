«Лейпциг» вышел в финал Кубка Германии, забив гол на 120-й минуте в матче с «Вердером»

Сегодня, 30 апреля, состоялся матч полуфинала Кубка Германии между «Вердером» и «РБ Лейпцигом». Встреча проходила на стадионе «Везерштадион» в Бремене. Начался матч в 21:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Лейпциг» владел преимуществом по ходу всей встречи. Уже на четвёртой минуте встречи нападающий гостей Александр Сёрлот мог вывести свою команду впёред, но голкипер «Вердера» Иржи Павленка справился с ударом. На 44-й минуте бременский клуб, казалось бы, получил возможность исполнить одиннадцатиметровый удар, но после консультации с системой VAR судья изменил своё решение. Во втором тайме гости продолжили активно атаковать ворота «Вердера». Хорошие моменты имели игроки «Лейпцига» Кристофер Нкунку и Вилли Орбан, но Павленке неизменно удавалось сохранять свои ворота в неприкосновенности. Основное время матча закончилось нулевой ничьей.
Нападающий «Лейпцига» Хи Чан Хван поразил ворота соперника, открыв счёт в матче на 93-й минуте. Однако спустя 13 минут полузащитник «Вердера» Леонардо Биттенкурт сравнял счёт в игре, подобрав мяч после неточного паса защитника гостей. На 120+1 минуте форвард «Лейпцига» Эмиль Форсберг принёс победу своей команде, переправив мяч в ворота.
Финальный свисток рефери зафиксировал победу «РБ Лейпциг» 2:1.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мануэлем Грефе. Ассистенты: Гюдо Клефе и Маркус Зинн. Резервный судья — Харм Осмерс. В финале Кубка Германии «Лейпциг» встретится с победителем пары дортмундская «Боруссия» — «Хольштайн Киль», встреча которых состоится 1 мая в 21:30 мск.
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