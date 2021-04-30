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Дани Себальос по окончании сезона вернётся в «Реал»

Дани Себальос по окончании сезона вернётся в «Реал»
Футбол / Англия 0
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Дани Себальос, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», не останется на Туманном Альбионе.

По сведению известного итальянского журналиста Фабрицио Романо, 24-летний испанец покинет лондонский клуб по окончании сезона. Он вернётся в «Королевский клуб», где и будет решаться вопрос о будущем полузащитника.

Дани Себальос защищает цвета «Арсенала» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл за лондонский клуб 23 матча в английской Премьер-лиге и отметился тремя результативными передачами. Подопечные Микеля Артеты, набрав в 33 матчах 46 очков, занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ.

Себальос перешёл в «Реал» летом 2018 года из «Бетиса» за € 16,5 млн. Его контракт со «сливочными» действует до 30 июня 2023 года. На данный момент портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 30 млн.

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