«Марсель» сыграл вничью со «Страсбургом» и «выпал» из еврокубковой зоны

В матче 35-го тура французской Лиги 1 «Марсель» принимал «Страсбург». Встреча проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавила Стефани Фраппар.

На протяжении всей встречи «Марсель» владел территориальным преимуществом, однако с созданием голевых моментов дела обстояли достаточно туго. «Страсбург» действовал на контратаках и чаще доводил свои выпады до ударов по воротам. Это принесло плоды на 73-й минуте, когда Стефан Митрович отметился взятием ворот. Однако «Марсель» сыграл на классе и всё-таки вырвал хоть какие-то очки в этом противостоянии. На 86-й минуте счёт сравнял аргентинский нападающий Дарио Бенедетто. Как итог, финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

«Марсель», набрав 56 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Страсбург» (38) — на 15-м месте. Лидирует в Лиге 1 «Лилль» — (73) очка.