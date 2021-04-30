«Марсель» сыграл вничью со «Страсбургом» и «выпал» из еврокубковой зоны

В матче 35-го тура французской Лиги 1 «Марсель» принимал «Страсбург». Встреча проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавила Стефани Фраппар.
На протяжении всей встречи «Марсель» владел территориальным преимуществом, однако с созданием голевых моментов дела обстояли достаточно туго. «Страсбург» действовал на контратаках и чаще доводил свои выпады до ударов по воротам. Это принесло плоды на 73-й минуте, когда Стефан Митрович отметился взятием ворот. Однако «Марсель» сыграл на классе и всё-таки вырвал хоть какие-то очки в этом противостоянии. На 86-й минуте счёт сравнял аргентинский нападающий Дарио Бенедетто. Как итог, финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.
«Марсель», набрав 56 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Страсбург» (38) — на 15-м месте. Лидирует в Лиге 1 «Лилль» — (73) очка.
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