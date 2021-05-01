Зидан: не получаю удовольствия от того, что наши соперники проигрывают
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался по поводу чемпионской гонки в чемпионате Испании.
«Главное — набрать как можно больше очков. За титул чемпиона борются четыре команды, так будет до конца сезона. Каждая мелочь имеет решающее значение, в гонке ещё четыре команды, и мы будем бороться изо всех сил, чтобы завоевать золотые медали.
Примера невероятно сложна, и так будет до конца. Я не получаю удовольствия от того, что наши соперники проигрывают. Мы хотим выиграть чемпионат и будем бороться за это до конца сезона.
Хотим сконцентрироваться на том, что нас ждёт впереди. Всё, на чём мы сосредоточены, — это матч с «Осасуной», — приводит слова Зинедина Зидана официальный сайт «Реала».
Зидан: конкуренты «Реала» не заработают максимальное количество очков в оставшихся играх
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