Зидан: не получаю удовольствия от того, что наши соперники проигрывают

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался по поводу чемпионской гонки в чемпионате Испании.

«Главное — набрать как можно больше очков. За титул чемпиона борются четыре команды, так будет до конца сезона. Каждая мелочь имеет решающее значение, в гонке ещё четыре команды, и мы будем бороться изо всех сил, чтобы завоевать золотые медали.

Примера невероятно сложна, и так будет до конца. Я не получаю удовольствия от того, что наши соперники проигрывают. Мы хотим выиграть чемпионат и будем бороться за это до конца сезона.

Хотим сконцентрироваться на том, что нас ждёт впереди. Всё, на чём мы сосредоточены, — это матч с «Осасуной», — приводит слова Зинедина Зидана официальный сайт «Реала».