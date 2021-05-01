Шевченко: живу в Лондоне, жена американка, но в душе остаюсь украинцем

Бывший нападающий «Милана», а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что по-прежнему испытывает патриотические чувства к Украине, несмотря на жизнь за границей.
«Куда бы вы ни пошли, прошлое всегда находит вас. Я живу в Лондоне, жена американка, у детей двойные паспорта. Но в душе остаюсь украинцем. И меня очень беспокоит то, что происходит в моей стране в последние годы.
Нравится ли мне нынешний футбол? Я закончил карьеру в 2012 году. Но уже в моё время в футболе было много денег. Всегда важны люди, игроки и менеджеры. Ничего больше», — приводит слова Шевченко Il Corriere della Sera.
Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. Под его руководством украинская национальная команда пробилась в финальную стадию чемпионата Европы — 2020, который был перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
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