Шевченко: живу в Лондоне, жена американка, но в душе остаюсь украинцем

Бывший нападающий «Милана», а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что по-прежнему испытывает патриотические чувства к Украине, несмотря на жизнь за границей.

«Куда бы вы ни пошли, прошлое всегда находит вас. Я живу в Лондоне, жена американка, у детей двойные паспорта. Но в душе остаюсь украинцем. И меня очень беспокоит то, что происходит в моей стране в последние годы.

Нравится ли мне нынешний футбол? Я закончил карьеру в 2012 году. Но уже в моё время в футболе было много денег. Всегда важны люди, игроки и менеджеры. Ничего больше», — приводит слова Шевченко Il Corriere della Sera.

Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. Под его руководством украинская национальная команда пробилась в финальную стадию чемпионата Европы — 2020, который был перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса.