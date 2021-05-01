«Было неплохо. Для всех всё было одинаково». Андрей Шевченко — о жизни в СССР

Бывший нападающий «Милана», а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своём детстве вблизи Чернобыля и о жизни в СССР.
«Как я рос вблизи от Чернобыля? Надеюсь, никого не шокирую, если скажу, что мне всё казалось нормальным. Мне было десять лет. Я веселился, как сумасшедший, играя в футбол везде, занимаясь разными видами спорта. Меня отвели в академию киевского «Динамо», я почувствовал, что начинаю жить мечтой. Потом взорвался четвёртый реактор, и нас всех увезли.
Они сразу закрыли школы. Приехали автобусы со всего СССР, погрузили молодых ребят от шести до 15 лет и увезли. Я оказался один на Азовском море, на берегу Чёрного моря, в 1,5 тыс. км от дома. Но до сих пор не чувствую боли. Я чувствовал себя как в кино, я прожил этот опыт как путешествие. Я был ребёнком.
Жить в СССР было неплохо. Для всех было всё одинаково. Повсюду много школы и спорта. Закрытая страна, из-за которой ты и сам закрывался. Мы даже не представляли, что может быть другая жизнь.
В моём районе у меня становилось всё меньше и меньше друзей. Они стали покидать этот мир. Не из-за радиации, а из-за алкоголя, наркотиков, оружия. Трещины в стене СССР становились всё заметнее. Всё рушилось, мир, в котором мы родились, разваливался. Мои друзья перестали во что-либо верить и заблудились», — приводит слова Шевченко Il Corriere della Sera.
- 1 мая 2021
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