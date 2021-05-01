Хазенхюттль — об удалении: Вестергор совершил неудачную обработку, Варди не владел мячом

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал результат матча с «Лестером», а также выразил своё мнение по моменту с удалением защитника его команды.



«Большая заслуга для нас. У них было 80 минут, чтобы забить нам. Мы пропустили один гол, но за его исключением мы отлично отработали в обороне. Что касается удаления. Янник Вестергор неудачно коснулся мяча, а затем вернул его вратарю. Официальное объяснение гласило, что это был стопроцентный шанс забить, но для меня Джейми Варди не владел мячом. Может быть, фол был потому, что голкипер поймал мяч после передачи от своего игрока, но это не красная карта», — приводит слова тренера BBC.



На 10-й минуте защитник хозяев Янник Вестергор отметился фолом последней надежды, за что получил прямую красную карточку. 28-летний датчанин вблизи собственной штрафной сбил Джейми Варди, пытаясь прервать выход один на один.