Санетти: «Интер» заслуживает стать чемпионом Италии, остался последний рывок
Бывший футболист, а ныне вице-президент миланского «Интера» Хавьер Санетти высказался по поводу прогресса команды под руководством Антонио Конте.
«Остался последний рывок. Я доволен работой, которую мы проделали в течение двух лет. Думаю, Конте, его штаб и игроки делают что-то экстраординарное.
В прошлом году мы были очень близки к чемпионству, Конте внедрял рабочую культуру, и игроки сильно выросли. Я надеюсь, что победа в Серии А случится, они заслуживают этого за те огромные усилия, которые приложили в трудный год для всех в связи с пандемией», — приводит слова Санетти TyC.
«Интер», набрав 79 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший преследователь — «Аталанта» — имеет в своём активе 68 очков.
Игроки «Интера» откажутся от бонусов в случае победы в чемпионате Италии
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