Тухель: я вовлечён в процесс трансферов в «Челси» и обязан принимать участие в этом

47-летний немецкий специалист Томас Тухель, возглавляющий лондонский «Челси», отреагировал на слухи о том, что у него возникали разногласия с руководством по поводу приобретения игроков в дортмундской «Боруссии» и французском «Пари-Сен Жермен», в которых он работал ранее.

«У меня есть мнение о том, кого мы можем добавить к текущей обойме игроков, чтобы стать лучше. Это моя работа. Я выскажу своё мнение, когда меня спросят. У меня, конечно, есть свои идеи. У меня есть свои планы для определённых профилей. Это не о том, что я желаю игрока «А» и игрока «Б», и если они не придут, то я разозлюсь. Во всей моей жизни такого никогда не было и никогда не будет.

Я понимаю, что есть вопросы, которые нужно решить с агентами, футболистами и клубами. Дело не во мне и в моих желаниях.

Я веду диалог с руководством клуба, высказываю своё мнение и обсуждаю это с отделом скаутинга. Я вовлечён и должен принимать участие в этом. Уже сейчас в «Челси» есть фантастические личности, и прямо сейчас мы переживаем тот момент, когда мы узнаём друг друга всё лучше и лучше.

У нас впереди решающие игры, поэтому у нас должно быть очень чёткое представление о нашем составе. Чем сильнее они выступят, тем сложнее будет улучшить эту команду извне. Чувствуется, что «Челси» не имеет большой нужды в трансферах извне, поэтому мы достаточно расслаблены и сосредоточены на своей работе», — цитирует Тухеля Goal.