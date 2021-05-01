В «Ювентусе» перед следующим сезоном может произойти глобальная перестройка

Уже перед следующим сезоном в «Ювентусе» могут произойти значительные изменения – в клубе готовятся к смене президента и спортивного директора. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
На фоне усиливающихся слухов о скорейшем увольнении Андреа Пирло с поста главного тренера «Ювентуса», стало известно, что в Турине в последние дни был замечен Массимилиано Аллегри, которого СМИ называют главным претендентом на замену нынешнему наставнику «старой синьоры». К нему в штаб может войти бывший защитник «Юве» — Андреа Барцальи.
Однако Пирло — не единственный, кто может заплатить высокую цену за плохие результаты «Ювентуса» в этом сезоне. Нынешний президент клуба Андреа Аньелли, один из главных архитекторов рухнувшей Суперлиги, может быть отстранён от должности, а его место готов занять Алессандро Наси, входящий в состав председателей совета директоров.
Спортивный директор «Юве» Фабио Паратичи также рискует оказаться без работы – на его место рассматривают его коллегу из «Наполи» Кристиана Джунтоли и Джузеппе Маротту, ныне работающего в «Интере». Не исключён вариант, при котором эту должность займёт либо Алессандро Дель Пьеро, либо Давид Трезеге.
Будущая революция может затронуть и ключевых футболистов туринцев – Криштиану Роналду и Пауло Дибала. Судьба обоих футболистов остаётся неопределённой.
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