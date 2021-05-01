Тухель рассказал о состоянии травмированных Ковачича и Рюдигера перед матчем с «Фулхэмом»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал о состоянии 26-летнего хорватского полузащитника Матео Ковачича и 28-летнего защитника Антонио Рюдигера, восстанавливающихся после повреждений.
«Вернётся ли Ковачич к игре с «Фулхэмом»? Нет, к сожалению, он всё ещё травмирован. Матео тренировался с нами, но он вновь почувствовал дискомфорт в конце занятия. К сожалению, он недоступен.
С остальными — никаких проблем, кроме Рюдигера, который получил травму на последней минуте игры с мадридским «Реалом».
Перед тренировкой мы думали, что у Ковачича большие шансы присоединиться к составу перед ответным матчем с «Реалом», но увы… Я не хочу быть слишком негативным, давайте посмотрим, каким будет его состояние завтра. Что касается Рюдигера, то я настроен достаточно позитивно», — цитирует Тухеля Goal.
- 1 мая 2021
-
03:32
-
03:18
-
02:56
-
02:40
-
02:26
-
02:04
-
01:46
-
01:26
-
01:03
-
01:03
-
00:38
-
00:35
-
00:29
-
00:13
-
00:11
-
00:08
- 30 апреля 2021
-
23:55
-
23:54
-
23:53
-
23:30
-
23:27
-
23:24
-
23:06
-
22:47
-
22:41
-
22:27
-
22:15
-
21:53
-
21:52
-
21:50
-
21:40
-
21:23
-
21:16
-
21:11
-
21:05