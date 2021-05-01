Тухель рассказал о состоянии травмированных Ковачича и Рюдигера перед матчем с «Фулхэмом»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал о состоянии 26-летнего хорватского полузащитника Матео Ковачича и 28-летнего защитника Антонио Рюдигера, восстанавливающихся после повреждений.

«Вернётся ли Ковачич к игре с «Фулхэмом»? Нет, к сожалению, он всё ещё травмирован. Матео тренировался с нами, но он вновь почувствовал дискомфорт в конце занятия. К сожалению, он недоступен.

С остальными — никаких проблем, кроме Рюдигера, который получил травму на последней минуте игры с мадридским «Реалом».

Перед тренировкой мы думали, что у Ковачича большие шансы присоединиться к составу перед ответным матчем с «Реалом», но увы… Я не хочу быть слишком негативным, давайте посмотрим, каким будет его состояние завтра. Что касается Рюдигера, то я настроен достаточно позитивно», — цитирует Тухеля Goal.