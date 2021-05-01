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Пустовойтова рассудит встречу «ПСЖ» — «Барселона» в полуфинале женской Лиги чемпионов

Пустовойтова рассудит встречу «ПСЖ» — «Барселона» в полуфинале женской Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0
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Российский арбитр Анастасия Пустовойтова назначена на ответный полуфинальный матч женской Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и французским «Пари-Сен Жермен». Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

В бригаду Пустовойтовой попала ещё одна представительница России – помощник рефери Екатерина Курочкина и эстонка Каролин Кайвоя. Четвёртый судья – Сандра Баштуш (Португалия).

Первая встреча между «Барселоной» и «ПСЖ» завершилась вничью – 1:1. Ответная игра пройдёт в воскресенье, 2 мая. Начало – 13:00 мск.

Ранее стало известно, что Пустовойтова попала в список арбитров, которые будут работать на Олимпиаде в Токио. Анастасия обслужит матчи в качестве главного судьи. Также на Олимпиаде в Токио будет работать и Екатерина Курочкина. Она должна выступить в качестве ассистента рефери.

Пустовойтова попала в список арбитров, которые будут работать на Олимпиаде в Токио
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