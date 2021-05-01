Зидан сообщил о возвращении Рамоса в общую группу мадридского «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что 35-летний испанский защитник «сливочных» Серхио Рамос полностью восстановился после травмы икроножной мышцы левой ноги, полученной в игре за национальную сборную.
«Рамос тренируется с нами, а это значит, что он тоже может. Посмотрим, как мы поступим перед определением состава, но Серхио, однозначно, в хорошей форме и готов к матчу», — цитирует Зидана Goal.
Последний раз Рамос выходил на поле 16 марта этого года в ответной игре 1/8 Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:0, 3:1). Всего в текущем сезоне на его счету 20 появлений на поле во всех турнирах, в которых он забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.
Напомним, что сегодня, 1 мая, состоится матч 34-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский «Реал» на домашнем поле примет «Осасуну». Начало встречи – 22:00 мск.
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