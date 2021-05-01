«Наполи» предложил € 10 млн за полузащитника «Брюгге»

«Наполи» проявляет серьёзную заинтересованность к 20-летнему бельгийскому атакующему полузащитнику «Брюгге» Шарлю Де Кетеларе, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что руководители неаполитанского клуба уже сделали первое предложение в размере € 10 млн.
В текущем сезоне 20-летний Де Кетеларе принял участие в 40 встречах за «Брюгге» во всех турнирах, в которых отметился 5 забитыми мячами и 6 результативными передачами. Его контракт с бельгийским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в € 16 млн.
В ноябре 2020 года Шарль дебютировал за основную сборную Бельгии в товарищеской игре со Швейцарией (2:1).
«Наполи», набрав 66 очков в 33 турах, занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В оставшихся матчах подопечным Гаттузо предстоит сыграть с «Кальяри», «Специей», «Удинезе», «Фиорентиной» и «Вероной».
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