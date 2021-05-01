Нападающий «Аталанты» Мурьель признан MVP Серии А в апреле

Нападающий «Аталанты» Луис Мурьель признан самым ценным игроком чемпионата Италии в апреле.
Игрок победил на основе статистических исследований Stats Perform и данных Netco Sports. Согласно данным исследований, показатели 30-летнего форварда по технической и физической эффективности составляют 95,5% и 95%, атакующая агрессия – 96,5%.
Как сообщается на сайте Серии А, колумбиец почти всегда знал, что делать с мячом и какую позицию занимать на поле. В апреле Мурьель забил три гола и отдал одну результативную передачу.
В конце марта сообщалось, что на колумбийского нападающего «Аталанты» нацелился миланский «Интер». Портал transfermarkt оценивает игрока в € 26 млн. Контракт футболиста с «Аталантой» рассчитан до лета 2023 года. Мурьель выступает за клуб из Бергамо с 2019 года.
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