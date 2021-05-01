Роберт Левандовски может перейти в «Реал» в летнее трансферное окно за € 60 млн
Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Sky Germany.
По информации источника, в услугах польского футболиста заинтересован мадридский «Реал». Отмечается, что мюнхенский клуб может отпустить форварда летом за € 60 млн, чтобы закрыть прореху в бюджете, которая возникла из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что ещё ряд топ-клубов интересуется польским игроком.
Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года, его действующий контракт истекает в 2023 году. В нынешнем сезоне Роберт принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, забил 36 голов и отдал 6 результативных передач. С 2008 года Левандовски вызывается в национальную команду Польши.
Роберт Левандовски интересен нескольким топ-клубам
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