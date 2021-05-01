Генрих Мхитарян может покинуть «Рому» летом на правах свободного агента

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может покинуть итальянский клуб в летнее трансферное окно на правах свободного агента, сообщает Calciomercato.com.
По информации источника, футболист сборной Армении до сих пор не продлил соглашение с клубом. В его действующем контракте прописана опция продления контракта, если игрок выйдет на поле в 25 матчах за сезон. Но Генрих Мхитарян и его агент Мино Райола взяли паузу, поскольку хотят получить от руководства «Ромы» чёткий план дальнейшего развития.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян может перейти в «Ювентус». В 2019 году Мхитарян перешёл из лондонского «Арсенала» в «Рому» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт с итальянским клубом. С 2007 года хавбек вызывается в сборную Армении.
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