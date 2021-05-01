Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Генрих Мхитарян может покинуть «Рому» летом на правах свободного агента

Генрих Мхитарян может покинуть «Рому» летом на правах свободного агента
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может покинуть итальянский клуб в летнее трансферное окно на правах свободного агента, сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, футболист сборной Армении до сих пор не продлил соглашение с клубом. В его действующем контракте прописана опция продления контракта, если игрок выйдет на поле в 25 матчах за сезон. Но Генрих Мхитарян и его агент Мино Райола взяли паузу, поскольку хотят получить от руководства «Ромы» чёткий план дальнейшего развития.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян может перейти в «Ювентус». В 2019 году Мхитарян перешёл из лондонского «Арсенала» в «Рому» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт с итальянским клубом. С 2007 года хавбек вызывается в сборную Армении.

Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в «Ювентусе»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021