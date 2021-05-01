Датский клуб — о хет-трике россиянина: он заслужил бутерброд с настоящей икрой белуги

Датский клуб «Вайле» прокомментировал хет-трик российского нападающего Германа Онугхи в матче 28-го тура чемпионата Дании с «Хорсенс» (3:3).
«Герман Онугха заслужил бутерброд с настоящей икрой белуги. Вышедший на замену россиянин оформил хет-трик и превратил, казалось бы, безнадёжные 0:3 в ничью для «Вайле», которой было достаточно, чтобы выбить соперника из турнира», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Вайле».
В России Онугха выступал за пензенский «Зенит», «Волгарь», «Тамбов» и «Краснодар». В феврале 2021 года «быки» отдали Германа в аренду датскому «Вайле». Арендное соглашение сторон рассчитано до лета 2021 года, поэтому в ближайшее межсезонье Онугха с большой долей вероятности вернётся в расположение «Краснодара».
- 1 мая 2021
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