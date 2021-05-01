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«Барселона» сделала «ПСЖ» предложение по Неймару. Первый ответ был отрицательным

«Барселона» сделала «ПСЖ» предложение по Неймару. Первый ответ был отрицательным
Футбол / Испания 0

«Барселона» сделала «ПСЖ» предложение по трансферу нападающего французского клуба Неймара, сообщает RAC1. Форвард является приоритетной целью клуба в летнее трансферное окно.

По информации источника, сам бразилец скептически рассматривает возможность возвращения. Ранее он сообщал, что вопрос продления контракта с «ПСЖ» практически предрешён.

Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. В нынешнем сезоне 29-летний бразильский форвард принял участие в 14 матчах французской Лиги 1, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Действующий контракт Неймара с парижским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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