Илкай Гюндоган: в «Шальке» перед моим носом захлопнули дверь
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган рассказал о неприятном опыте выступления за детскую команду «Шальке-04».
«Мне было восемь лет, когда я осознал, насколько жесток этот бизнес. Я добился того, о чём мечтает каждый ребёнок в Гельзенкирхене, попав в академию „Шальке“. Я был ужасно горд, просто носить футболку этого клуба было чем-то невероятным. Когда сезон завершился, „Шальке“ меня отпустил». Если говорить точнее, перед моим носом захлопнули дверь. Это был крайне тяжёлый удар.
Три года спустя меня позвали обратно, но я сказал родителям, что не вернусь. Я не хотел возвращаться. Те воспоминания были ещё слишком свежи для меня", — приводит слова Гюндогана The Players' Tribune.
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