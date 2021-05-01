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Илкай Гюндоган: в «Шальке» перед моим носом захлопнули дверь

Илкай Гюндоган: в «Шальке» перед моим носом захлопнули дверь
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган рассказал о неприятном опыте выступления за детскую команду «Шальке-04».

«Мне было восемь лет, когда я осознал, насколько жесток этот бизнес. Я добился того, о чём мечтает каждый ребёнок в Гельзенкирхене, попав в академию „Шальке“. Я был ужасно горд, просто носить футболку этого клуба было чем-то невероятным. Когда сезон завершился, „Шальке“ меня отпустил». Если говорить точнее, перед моим носом захлопнули дверь. Это был крайне тяжёлый удар.

Три года спустя меня позвали обратно, но я сказал родителям, что не вернусь. Я не хотел возвращаться. Те воспоминания были ещё слишком свежи для меня", — приводит слова Гюндогана The Players' Tribune.

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