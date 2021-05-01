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«Рубин» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

«Рубин» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 1 мая, состоится матч «Рубин» — «Динамо». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Казань Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — «Динамо» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ассистенты — Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери — Рафаэль Шафеев (Волгоград).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Динамо».

«Рубин» в 27 матчах набрал 46 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (46) — на 7-м месте.

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