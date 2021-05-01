«Ротор» — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 1 мая, состоится матч «Ротор» — «Ахмат». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Ротор» — «Ахмат» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Ассистенты — Владимир Миневич (Смоленск) и Игорь Князев (Курск). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ротор» — «Ахмат».
«Ахмат» в 27 матчах набрал 36 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) — на 15-м месте.
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