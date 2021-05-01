Экс-жена Кержакова: у Алисы Аршавиной есть мечта — жить на содержании и ничего не делать!

Милана Тюльпанова, бывшая жена Александра Кержакова, высказалась об Алисе Аршавиной, экс-супруге Андрея Аршавина.



«Простите, но это ##### [жесть]. У человека мечта — жить на содержании и ##### [ничего] не делать. Все беды в жизни от безделья, лени и использования других в единоличных целях», — написала Тюльпанова в своём «инстаграме».



Ранее Татьяна Аршавина, мать экс-футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, обвинила бывшую невестку Алису Казьмину в имитации серьёзной болезни с целью остаться в доме бывшего супруга после развода. Напомним, ранее стало известно, что у экс-супруги футболиста начался некроз носа после неудачной ринопластики. Это повлекло за собой ряд тяжёлых операций. Если бы не своевременное хирургическое вмешательство, она могла бы скончаться от сепсиса.

«Он — психопат». Бывшая жена Аршавина — о жизни с футболистом