Лам: Гвардиола изобрёл позицию специально для Месси

Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам поделился мнением о работе главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, ранее работавшего в «Барселоне» и в мюнхенском клубе.



«Гвардиола изобрёл позицию специально для исключительного таланта, оказавшегося в его распоряжении. Он позволил Месси заново изобрести позицию центрального нападающего. Он просто знает, что исход больших матчей решают великие игроки. Креативность, которая является результатом индивидуального мастерства, важнее схемы. Гвардиола отдаёт дань уважения своим футболистом, он не возвышается над ними с какой-нибудь 4-3-3 или 3-5-2. Он их друг, их слуга», — приводит слова Лама Zeit Online.



Напомним, нападающий Лионель Месси работал под руководством Гвардиолы в «Барселоне» с 2008 по 2012 год.

Гвардиола: надеюсь, Месси завершит карьеру в «Барселоне». Он не найдёт места лучше