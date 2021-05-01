«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30
Сегодня, 1 мая, состоится матч 34-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Ассистенты — Марк Перри и Николас Хоптон. Резервный рефери — Стюарт Атвелл.
«Манчестер Сити» в 33 матчах набрал 77 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (38) — на 13-м месте.
В первом круге турнира «Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» (4:0). Встреча состоялась 17 января 2021 года.
Рекомендуем вам
- 1 мая 2021
-
11:31
-
11:29
-
11:26
-
11:12
-
11:00
-
10:57
-
10:45
-
10:22
-
10:08
-
10:03
-
10:00
-
09:39
-
09:37
-
09:29
-
08:55
-
08:07
-
07:12
-
06:25
-
05:18
-
04:50
-
04:29
-
04:00
-
03:32
-
03:18
-
02:56
-
02:40
-
02:26
-
02:04
-
01:46
-
01:26
-
01:03
-
01:03
-
00:38
-
00:35
-
00:29
Партнерский контент
Рекомендуем вам