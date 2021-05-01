«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

Сегодня, 1 мая, состоится матч 34-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Ассистенты — Марк Перри и Николас Хоптон. Резервный рефери — Стюарт Атвелл.



«Манчестер Сити» в 33 матчах набрал 77 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (38) — на 13-м месте.



В первом круге турнира «Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» (4:0). Встреча состоялась 17 января 2021 года.