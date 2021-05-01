Алиса Аршавина: у младшей дочки из-за папы прописки нет, а у меня только мамины 38 метров

Алиса Аршавина, экс-супруга Андрея Аршавина, рассказала, что дети футболиста и она сама не имеют средств для существования.



«Я защищаю своих детей и маму, на себя сил уже не хватает. Как я работать пойду? У младшей дочери даже прописки нет. Папа не прописывает, а мне некуда. Только мамина квартира в 38 квадратных метров. Я борюсь за жизнь, неважно, с какими ногами и носом я буду. Просто хочу жить, потому что, случись со мной что, мама умрет от горя. Сын и две девочки как будут без меня?» — цитирует Алису StarHit.



Ранее Татьяна Аршавина, мать экс-футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, обвинила бывшую невестку Алису Казьмину в имитации серьёзной болезни с целью остаться в доме бывшего супруга после развода. Напомним, ранее стало известно, что у экс-супруги футболиста начался некроз носа после неудачной ринопластики. Это повлекло за собой ряд тяжёлых операций. Если бы не своевременное хирургическое вмешательство, она могла бы скончаться от сепсиса.

Экс-жена Кержакова: у Алисы Аршавиной есть мечта — жить на содержании и ничего не делать!