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Дани Алвес: однажды Месси сказал, что «Барселона» — лучшее место. Я напомнил ему об этом

Дани Алвес: однажды Месси сказал, что «Барселона» — лучшее место. Я напомнил ему об этом
Футбол / Испания 0
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Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес, ранее выступавший за «Барселону», высказался о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба.

«Я несколько раз говорил Месси, что он родился, чтобы быть игроком «Барселоны», а «Барселона» была создана, чтобы быть его клубом. Он давал мне советы, и я тоже могу дать совет. Однажды Лео сказал мне остаться в «Барселоне». «Это лучшее место. Где ты будешь счастливее?» — спрашивал он. Поэтому я остался. Теперь я напомнил ему об этом в разговоре. Я сказал, что один друг однажды убедил меня в том, что «Барселона» — лучшее место на свете. Я ещё не получил ответа, но, когда покидаешь «Барселону», понимаешь, как было хорошо. Все, абсолютно все футболисты, которые покидали «Барселону», сожалели об этом. Они сожалеют об уходе независимо от причины», — приводит слова Алвеса The Guardian.

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