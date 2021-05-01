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«Рубин» — «Динамо»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ

«Рубин» — «Динамо»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Динамо» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Казань Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Старфельт, Бакаев, Макаров, Самошников, Йевтич, Абильгор, Хван, Деспотович.

Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Грицаенко, Шатов, Костюков, Зуев, Мусаев, Суриков, Пухаев, Игнатьев.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела Оливера, Фомин, Грулёв, Лесовой, Шиманьски, Моро, Н'Жье.

Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Слепов, Нойштедтер, Каборе, Липовой, Школик, Захарян, Комличенко, Игбун, Тюкавин.

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