Тренера «Сочи» обокрали на 300 тыс. рублей

Старшего тренера «Сочи» Радика Ямлиханова обокрали на 300 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал «Мутко против».



Помощник наставника команды Владимира Федотова рассказал, что неизвестные пробрались в его номер в отеле «Прибрежный квартал» и вынесли из сейфа около 300 тыс. рублей в иностранной валюте. Ямлиханов обнаружил пропажу денежных средств вечером 25 апреля. У специалиста украли $ 2 тыс. и € 2 тыс. При этом преступники брезгливо оставили на месте российские рубли (там их было больше 1 млн), которые лежали в том же сейфе. Полиция начала проверку, но установить личности преступников пока не удалось.



25 апреля состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Сочи». Финальный свисток рефери зафиксировал победу «Сочи» 3:2. «Уфа» в 26 матчах набрала 20 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (46) — на пятом месте.

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