Онугха – о хет-трике в чемпионате Дании: ещё пару минут, мы бы и четвёртый забили!

Нападающий «Вайле» Герман Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару», прокомментировал хет-трик в ворота «Хорсенса» (3:3).
«Сумасшедшие эмоции! Команда была очень рада, что сыграли вничью, такой матч вырвали! По ходу матча мы 0:3 проигрывали, но отыгрались в конце матча. И конечно, меня все поздравили, я даже мяч забрал себе, на память. Все говорили, что наконец-то выстрелил, так как я 5-6 матчей не мог забить.
Я уверен был: дай нам судья ещё пару минут, мы бы и четвертый забили! Я успел уже созвониться с некоторыми ребятами, мамой, агентом. Все поздравили с первым хет-триком. Это было очень приятно.
Раньше у меня не было таких матчей по накалу. Проигрываешь 0:3 и буквально за тридцать минут переворачиваешь игру, да ещё и я делаю хет-трик! Такого у меня ещё не было. Да, добыли «всего» одно очко, но этот балл очень важен для нашей команды.
Когда ты проигрываешь 0:3, наверное, команде нужен высокий, мощный форвард, который может бороться. Форвард должен понимать, что если команда один забьет, то дальше будут забросы, длинные передачи и так далее. Я много забиваю на тренировках, тренер это видит. Я остаюсь после тренировок, продолжаю работать, тренер это тоже не пропускает мимо себя. Если он видит это на тренировках, то он меня выпускает, чтобы я забивал голы. То, что я сделал сегодня – это моя работа.
Так получилось, что я провёл неудачно одну игру и на следующий матч вышел другой нападающий, который забил два мяча. Я нормально к этому отношусь. Это спортивная конкуренция, вполне нормальное явление. Так и должно быть. Вышел другой нападающий – он забил. Я жду свой шанс. Я его получил и получилось забить, смог помочь своей команде. Дальше уже будет решать тренер, кого ставить на следующий матч», – цитирует Онугху MetaRatings.
- 1 мая 2021
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