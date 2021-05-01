Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал фотографию с детьми в своём «инстаграме». Он выложил снимок, на котором он обнимает дочерей — Дарью и Александру. Кроме того, специалист поздравил болельщиков с Праздником Весны и Труда.



«С Праздником Весны и Труда», — подписал публикацию Карпин.

Карпин выступал за «Спартак» в бытность футболистом, а пост главного тренера занимал с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год. «Ростов» специалист возглавляет с 2018 года. Сейчас жёлто-синие, набрав 40 очков в 27 турах, занимают девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, расположившись на расстоянии в шесть очков от зоны еврокубков. 2 мая команда сыграет на своём поле с «Тамбовом». Старт встречи — в 16:30 мск.