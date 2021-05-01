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Маттейс де Лигт признался, что хотел бы стать капитаном «Ювентуса»

Маттейс де Лигт признался, что хотел бы стать капитаном «Ювентуса»
Футбол / Италия 0
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Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт признался, что в будущем хотел бы стать капитаном туринского клуба.

«Для меня большая честь играть за «Ювентус». Я хотел бы думать, что однажды смогу стать капитаном этого клуба. Сейчас это не так важно, потому что у команды уже четыре капитана, которые играют здесь много лет. Для меня важно хорошо играть, помогать команде. Потом тренер решит, достоин ли я быть капитаном, но сейчас это не моя цель», — приводит слова де Лигта Sky Sport Italia.

21-летний защитник сыграл 22 игры в Серии А в этом сезоне, забив один гол и отдав одну голевую передачу.

В настоящий момент в Серии А у трёх клубов, занимающих места с третьего по пятое («Наполи», «Ювентус» и «Милан»), в активе одинаковое количество очков — 66. «Ювентус» располагается на четвёртой позиции.

Де Лигт: «Юве» хотел титул, но теперь перед нами новая цель — занять второе место
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