Райола: перспектива игры за «Реал» очень привлекательна для Погба
Мино Райола, агент полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, прокомментировал информацию о возможном уходе французского футболиста из английского клуба.
«В прошлом Поль чувствовал любовь и доверие со стороны «Манчестер Юнайтед». Сейчас я не совру, если скажу, что перспектива игры за мадридский «Реал» является для него очень привлекательной — тем более под руководством Зинедина Зидана, который был для Поля кумиром детства», — приводит слова Райолы AS.
Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. В нынешнем сезоне французский полузащитник принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. С 2013 года Погба выступает за национальную команду Франции.
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