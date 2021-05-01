Райола: перспектива игры за «Реал» очень привлекательна для Погба

Мино Райола, агент полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, прокомментировал информацию о возможном уходе французского футболиста из английского клуба.



«В прошлом Поль чувствовал любовь и доверие со стороны «Манчестер Юнайтед». Сейчас я не совру, если скажу, что перспектива игры за мадридский «Реал» является для него очень привлекательной — тем более под руководством Зинедина Зидана, который был для Поля кумиром детства», — приводит слова Райолы AS.



Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. В нынешнем сезоне французский полузащитник принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. С 2013 года Погба выступает за национальную команду Франции.

Райола: «Реал» заинтересован в трансфере Холанда. У них есть на это деньги